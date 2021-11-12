Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард высказался о своей вражде с Шакилом О'Нилом. Ранее О'Нил заявлял, что Ховард сам начал эту вражду, когда присвоил себе прозвище Шакила Супермен и предстал в этом образе на данк-контесте во время Матча звёзд НБА.



«Есть ощущение, что каждый раз, когда что-то происходит, у него есть проблемы со мной, или он плохо обо мне высказывается. Я скажу так, меня не беспокоит прозвище «Супермен». Это просто имя, таких много. Оно должно значить больше, чем то, что вы делаете на баскетбольной площадке. Речь о том, как вы живёте, как относитесь к людям, как вы ведете себя. «С» должно означать надежду. Это не имеет ничего общего с Шаком.



Но если этот парень хочет быть похожим на меня, то я приветствую это. Позволь мне показать тебе, что я сделал, чтобы добраться сюда, и, надеюсь, мы сможем перейти на следующий уровень. Я хотел бы сесть и обсудить с ним это. Я всегда говорю людям, что Шак — самый доминирующий игрок в истории НБА. Я всегда поддерживал его. Я бы никогда не проявил к нему неуважение. Но я люблю повеселиться и пошутить — так же, как и он. Вот почему я хочу с ним поговорить и сказать: «Братан, мы должны быть такими», — приводит слова Ховарда Fadeaway World.



Ховард в прошлом сезоне впервые в карьере стал чемпионом НБА. Перед стартом сезона ни один клуб не хотел предлагать 8-кратному участнику Матча звёзд контракт из-за ряда скандалов, в которые он попадал в последние годы. «Лейкерс» решили предоставить Ховарду шанс после разрыва крестообразных связок у центрового Демаркуса Казинса, вылетевшего из строя на весь сезон-2019/2020.



О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов Национальной баскетбольной ассоциации он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.