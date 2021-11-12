Андрей Воронцевич: зуб я ни на кого не точу и благодарен ЦСКА за долгие годы в этом клубе

Форвард УНИКСа Андрей Воронцевич рассказал, как относится к своему бывшему клубу ЦСКА, в котором провёл 14 лет.

«ЦСКА — большая часть моей жизни, огромная часть моей карьеры прошла именно в этом клубе. Но я понимаю, что это спорт, это бизнес. И моя дружба с игроками, тренерами, руководством никак не может отменять моего желания победить. Для меня каждый соперник — это прежде всего новая жизнь и новая история. И каждый раз мне хочется побеждать.



Сейчас моя жизнь связана с УНИКСом, и я хочу помогать Казани. Моя мотивация связана с желанием достичь успеха с новым клубом. Зуб я ни на кого не точу и благодарен ЦСКА за долгие годы игры в этом клубе. Отношусь к ЦСКА с любовью и уважением», — приводит слова Воронцевича «Спорт-Экспресс».