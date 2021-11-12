Ванесса Брайант нашла применение именной торговой марке Коби

Ванесса Брайант, вдова легенды НБА Коби Брайанта, зарегистрировала сразу несколько торговых марок, содержащих в себе имя «Мамба» — прозвище легендарного баскетболиста, сообщает TMZ. В частности, Внесса 5 ноября подала документы для регистрации товарных знаков «Мамба Вино», «Мамба Вино 2024», «Мамба Вино 8» и «Мамба Вино 24», что наверняка может говорить о том, что Ванесса собирается заняться винным бизнесом.



Помимо намёка на то, чем именно собирается заняться вдова Брайанта, стоит напомнить, что «Вино» — прозвище, которое дали Брайанту в последние годы карьеры в НБА.



Ранее Ванесса Брайант заявила, что шериф округа Лос-Анджелес Алекс Вильянуэва допустил утечку фотографий с места гибели её мужа и дочери, хотя заверял её, что место крушения вертолёта охраняется.



Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта в Калабасасе недалеко от Лос-Анджелеса. В авиакатастрофе также погибли пилот, 13-летняя дочь Коби Джианна Брайант и семь пассажиров.