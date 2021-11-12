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Гомельский объяснил повальную эпидемию травм в ЦСКА

Гомельский объяснил повальную эпидемию травм в ЦСКА
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Известный комментатор Владимир Гомельский высказался о большом количестве травм, которые в последнее время получали баскетболисты московского ЦСКА.

«Общепринятая рутина, заведённый порядок, выполняются в ЦСКА от и до. Но баскетбол является контактным и жёстким видом спорта. Предусмотреть игровые травмы по-прежнему невозможно. Обилие травм — неудачное стечение обстоятельств. Пожалуй, за исключением травмы позвоночника у Григониса. У него спина — хроническое место», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.

Ранее стало известно, что решение об участии в ближайших матчах травмированных игроков ЦСКА Алексея Шведа (повреждение плеча), Дэниэла Хэкетта (голеностоп), Йоханнеса Фойгтманна (физическое недомогание) и Александра Хоменко (колено) будет приниматься непосредственно перед началом матчей. ЦСКА официально не объявлял о травмах этих игроков. Кроме того, в лазарете москвичей находятся Иван Ухов и Марюс Григонис.

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Новости. Баскетбол
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