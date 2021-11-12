Скотти Пиппен выступил с обвинениями в адрес Хакима Оладжьювона и Чарльза Баркли

Шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен высказался о провале «Хьюстон Рокетс» в сезоне-1998/1999.



«Я верил, что стану членом суперкоманды, но это не сработало. Очевидно, мы подошли к сезону не в лучшей форме, кроме того, я в тот момент перенёс вторую операцию на спине.



Я не осознавал, насколько уменьшилось влияние Хакима Оладжьювона в игре. И я не понимал, что Чарльз Баркли не был так привержен целям команды, как я думал первоначально», — сказал Скотти Пиппен в эфире Sirius XM NBA Radio.



Пиппен на протяжении последних месяцев жёстко критикует своего бывшего партнёра по «Чикаго Буллз» Майкла Джордана. В числе прочего Пиппен заявлял, что Джордан выпустил «Последний танец», чтобы противостоять популярности Леброна Джеймса. Также Скотти посетовал на то, что Джордан получил за «Последний танец» $ 10 млн, в то время как он с товарищами по команде, по его же словам, не заработал ни цента.