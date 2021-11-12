«Фенербахче» разгромно проиграл «Милану», установив антирекорд десятилетия в Евролиге

«Фенербахче» в матче 9-го тура регулярного чемпионата Евролиги проиграл «Милану» — 43:68 (3:22, 17:15, 9:25, 14:6). Лучшим по результативности в составе «Фенербахче» стал Пьеррия Хенри (12 очков), у «Милана» 13 очков набрал Шевон Шилдс.



Игроки «Фенербахче» набрали всего 3 очка в первой четверти. Это антирекорд клуба по количеству очков, набранных в одной четверти матча в Евролиге. Предыдущий худший показатель (4 очка) был установлен в 2005 году. Исторический антирекорд по результативности в одной четверти (2 очка) делят три команды: «Жальгирис» (2014), «Марусси» (2011) и «Беннеттон» (2005).

43 набранных очка — второй худший показатель результативности домашней команды в истории Евролиги. Меньше «Фенербахче» набирала только хорватская «Цибона» (40 очков) в матче против «Сиены» в сезоне-2009/2010. Кроме того, «Фенербахче» установил новый антирекорд результативности в истории клуба. Ранее команда набирала минимум 48 очков за игру в Евролиге в сезоне-2008/2009.

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