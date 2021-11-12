В «Фенербахче» объяснились за ряд исторических антирекордов в матче с «Миланом»

Главный тренер «Фенербахче» Александр Джорджевич поделился мнением после матча 9-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Миланом» (43:68).

«В конце концов, наша защита была надёжной. Мы позволили «Милану» набрать меньше 70 очков, но в атаке провели игру не так, как хотели. Броски не залетали, был плохой выбор моментов для атаки, мысль отсутствовала. Мы не справились с защитными сменами и ловушками «Милана». Готовились к этому сопернику, но плохо стартовали. Гости заслужили победу. Поздравляю "«Милан», — приводит слова Джорджевича официальный сайт Евролиги.

Игроки «Фенербахче» набрали всего 3 очка в первой четверти. Это антирекорд клуба по количеству очков, набранных в одной четверти матча в Евролиге. Предыдущий худший показатель (4 очка) был установлен в 2005 году. Исторический антирекорд по результативности в одной четверти (2 очка) делят три команды: «Жальгирис» (2014), «Марусси» (2011) и «Беннеттон» (2005).



43 набранных очка — второй худший показатель результативности домашней команды в истории Евролиги. Меньше «Фенербахче» набирала только хорватская «Цибона» (40 очков) в матче против «Сиены» в сезоне-2009/2010. Кроме того, «Фенербахче» установил новый антирекорд результативности в истории клуба. Ранее команда набирала минимум 48 очков за игру в Евролиге в сезоне-2008/2009.

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