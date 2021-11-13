«Голден Стэйт» разгромил лидера Восточной конференции и укрепился на первом месте в НБА

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал на своём паркете «Чикаго Буллз». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 119:93, которая стала для них 7-й кряду.

Самый значительный вклад в победу «Голден Стэйт» внёс разыгрывающий Стефен Карри, набравший 40 очков и совершивший 4 подбора и 5 передач. Наиболее результативным в составе «Чикаго» стал защитник Зак Лавин – 23 очка и 6 подборов.

В следующем матче «Голден Стэйт» начнёт выездную серию с «Шарлотт Хорнетс», а «Чикаго» отправится в гости к «Лос-Анджелес Клипперс».

В других встречах «Сан-Антонио Спёрс» дома уступил «Даллас Маверикс» (109:123), в составе гостей Лука Дончич оформил трипл-дабл из 32 очков, 12 подборов и 15 передач, а «Денвер Наггетс» благодаря трипл-даблу Николы Йокича (22 очка, 19 подборов и 10 передач) победил «Атланту Хоукс» (105:96).