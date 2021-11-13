Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Голден Стэйт» разгромил лидера Восточной конференции и укрепился на первом месте в НБА

«Голден Стэйт» разгромил лидера Восточной конференции и укрепился на первом месте в НБА
Комментарии

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал на своём паркете «Чикаго Буллз». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 119:93, которая стала для них 7-й кряду.

Самый значительный вклад в победу «Голден Стэйт» внёс разыгрывающий Стефен Карри, набравший 40 очков и совершивший 4 подбора и 5 передач. Наиболее результативным в составе «Чикаго» стал защитник Зак Лавин – 23 очка и 6 подборов.

В следующем матче «Голден Стэйт» начнёт выездную серию с «Шарлотт Хорнетс», а «Чикаго» отправится в гости к «Лос-Анджелес Клипперс».

НБА - регулярный чемпионат
13 ноября 2021, суббота. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
119 : 93
Чикаго Буллз
Чикаго
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 40, Уиггинс - 15, Пул - 14, Грин - 9, Игуодала - 8, Куминга - 8, Пэйтон II - 8, Бьелица - 6, Портер - 5, Луни - 4, Муди - 2, Даутин, Кьоцца, Ли, Томпсон, Тоскано-Андерсон, Уайзмен
Чикаго Буллз: Лавин - 23, Дерозан - 18, Джонс - 9, Джонсон - 9, Досунму - 6, Кук - 6, Болл - 5, Браун - 5, Карузо - 4, Брэдли - 3, Грин - 3, Томас - 2, Вучевич, Дотсон, Симонович, Уайт, Уильямс

В других встречах «Сан-Антонио Спёрс» дома уступил «Даллас Маверикс» (109:123), в составе гостей Лука Дончич оформил трипл-дабл из 32 очков, 12 подборов и 15 передач, а «Денвер Наггетс» благодаря трипл-даблу Николы Йокича (22 очка, 19 подборов и 10 передач) победил «Атланту Хоукс» (105:96).

НБА - регулярный чемпионат
13 ноября 2021, суббота. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
109 : 123
Даллас Маверикс
Даллас
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 20, Джонсон - 15, Мюррей - 15, Макдермотт - 14, Ойбанкс - 12, Уокер - 10, Янг - 9, Уайт - 5, Форбс - 5, Джонс - 4, Бэйтс-Диоп, Кейкок, Коллинс, Ландейл, Примо, Пёлтль, Уискэмп
Даллас Маверикс: Дончич - 32, Порзингис - 32, Брансон - 17, Финни-Смит - 15, Баллок - 7, Нтиликина - 6, Пауэлл - 6, Хардуэй-младший - 5, Браун - 3, Браун, Бёрк, Грин, Клебер , Коли-Стайн, Маклафлин, Марьянович, Оморуи
НБА - регулярный чемпионат
13 ноября 2021, суббота. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
105 : 96
Атланта Хоукс
Атланта
Денвер Наггетс: Гордон - 23, Йокич - 22, Грин - 16, Хиланд - 15, Дозьер - 12, Моррис - 8, Бартон - 5, Грин - 4, Бол, Кампаццо, Корнели, Маррей, Ннаджи, Портер, Риверс, Ховард, Чанчар
Атланта Хоукс: Янг - 30, Коллинс - 26, Капела - 14, Богданович - 10, Реддиш - 8, Галлинари - 2, Дьенг - 2, Хаертер - 2, Хантер - 2, Джонсон, Купер, Л. Уильямс, Луваву-Кабарро, Мэйс, Оконгву, Райт, Хилл
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021