Стефен Карри установил два феноменальных исторических рекорда НБА

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри записал на свой счёт 40 очков (6/7 двухочковых, 9/17 трёхочковых, 1/1 штрафных) и 5 передач в матче регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз» (119:93).
Карри достиг отметки 3359 трёхочковых попаданий за карьеру в матчах регулярного чемпионата НБА и плей-офф, что является новым рекордом в истории лиги. Стефен обошёл Рэя Аллена (3358), при этом сыграв на 585 матчей меньше. Аллен (2973) пока опережает Карри (2889) по количеству дальних попаданий в матчах регулярного чемпионата.
Кроме того, Карри реализовал как минимум 9 трёхочковых бросков в 36-м матче за карьеру. Он обновил собственный рекорд в истории НБА. Никто не проводил двузначное количество таких игр. Дэмьен Лиллард и Джеймс Харден (по 9) занимают второе место в истории с большим отставанием.
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