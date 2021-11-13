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Инсайдер назвал 4 известных игроков НБА, которых, скорее всего, обменяют перед дедлайном

Инсайдер назвал 4 известных игроков НБА, которых, скорее всего, обменяют перед дедлайном
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Инсайдер Йоси Гозлан назвал игроков, которые вряд ли останутся в своих нынешних командах после крайнего срока обмена. По мнению Гозлана, такими баскетболистами являются разыгрывающий Горан Драгич, выступающий в «Торонто Рэпторс», тяжёлый форвард Марвин Багли из «Сакраменто Кингз», центровой «Орландо Мэджик» Робин Лопес и атакующий защитник Хамиду Диалло («Детройт Пистонс»).

Ранее стало известно, что разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс заинтересован в переходе в «Бостон Селтикс».Сообщалось, что клубы обсуждают различные варианты сделки, но во всех в качестве главной фигуры обмена со стороны «Бостона» называется форвард Джейлен Браун. Позже, однако, «Бостон» поставил жёсткое условие.

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