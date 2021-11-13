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Майкл Джордан эмоционально отреагировал на действие игрока «Шарлотт» в концовке

Майкл Джордан эмоционально отреагировал на действие игрока «Шарлотт» в концовке
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Легендарный баскетболист Майкл Джордан, являющийся совладельцем клуба «Шарлотт Хорнетс», не смог сдержать эмоций после эпизода, случившегося в концовке матча его команды с клубом «Нью-Йорк Никс» в регулярном чемпионате НБА.

За 40 секунд до конца четвёртой четверти форвард «Хорнетс» Келли Убре остался один в углу за трёхочковой линией. У Келли была возможность беспрепятственно бросить или совершить проход под кольцо. Убре принял решение совершить 3-очковый, но промахнулся. Счёт в тот момент был 103:96 в пользу «Хорнетс». После промаха Убре владение перешло к «Никс», которые тут же организовали быструю контратаку и вполне могли сократить отставание в счёте. В объективы камер в этот момент попал Джордан, который не смог скрыть разочарования действиями баскетболиста «Шарлотт».

Видео можно посмотреть на канале House of Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, победу праздновали всё же игроки «Шарлотт» – 104:96.

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