Появилась новая информация по Зайону Уильямсону, не сыгравшему ни одного матча за сезон
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Известный эксперт НБА, журналист Брайан Виндхорст поделился свежей информацией о звезде «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайоне Уильямсоне, который в настоящее время восстанавливается после травмы ноги.
«Насколько я понимаю, есть и хорошая новость, и плохая. Хорошая новость в том, что он очень усердно работает, действительно вкалывает. Его состояние улучшается. Но восстановление — дело ещё нескольких недель.
На следующей неделе должны быть проведены ещё несколько обследований. Ему сделают несколько снимков, и если они будут хорошими, то он, вполне возможно, приступит к полноценным тренировкам. Думаю, осталось подождать две недели или немного дольше. Вполне вероятно, что это случится в декабре», — сказал в интервью Виндхорст.
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