«Нижний Новгород» обыграл «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ

«Нижний Новгород» из одноимённого города одержал победу над «Цмоки-Минск» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 72:65 в пользу нижегородского клуба.
Хозяевам паркета удалось захватить преимущество уже в первой четверти, по итогам которой «Нижний Новгород» вышел вперёд на 2 очка — 25:23. Во второй десятиминутке «Цмоки» удалось не только отыграться, но и выйти вперёд — к большому перерыву счёт на табло был 41:36 в пользу минчан.
В третьей четверти сильнее вновь оказался «Нижний Новгород», вышедший к заключительной четверти вперёд на одно очко. В решающей десятиминутке сильнее оказались хозяева паркета, что и принесло им победу в матче со счётом 72:65.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Антон Астапкович, оформивший дабл-дабл из 20 очков и 13 подборов. В составе «Цмоки-Минск» 15 очков на свой счёт записал Джейсон Кларк.
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