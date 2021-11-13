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«Нижний Новгород» обыграл «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ

«Нижний Новгород» обыграл «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ
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«Нижний Новгород» из одноимённого города одержал победу над «Цмоки-Минск» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 72:65 в пользу нижегородского клуба.

Хозяевам паркета удалось захватить преимущество уже в первой четверти, по итогам которой «Нижний Новгород» вышел вперёд на 2 очка — 25:23. Во второй десятиминутке «Цмоки» удалось не только отыграться, но и выйти вперёд — к большому перерыву счёт на табло был 41:36 в пользу минчан.

В третьей четверти сильнее вновь оказался «Нижний Новгород», вышедший к заключительной четверти вперёд на одно очко. В решающей десятиминутке сильнее оказались хозяева паркета, что и принесло им победу в матче со счётом 72:65.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
13 ноября 2021, суббота. 16:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
72 : 65
Цмоки-Минск
Минск, Беларусь
Нижний Новгород: Антипов, Астапкович, Ганькевич, Йованович, Карданахишвили, Личутин, М. Кулагин, Орехов, Платонов, Стребков, Торопов, Фрейманис
Цмоки-Минск: Белянков, Близнюк, Дуду, Кларк, Кузьмин, Поролев, Стабровский, Стубеда, Тростинецкий, Уорнер, Эрнандес-Зиненко, Янкович

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Антон Астапкович, оформивший дабл-дабл из 20 очков и 13 подборов. В составе «Цмоки-Минск» 15 очков на свой счёт записал Джейсон Кларк.

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