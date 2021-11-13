Айзея Томас высказал отношение к ситуации Бена Симмонса в «Филадельфии»

Двукратный чемпион НБА в составе «Детройт Пистонс» Айзея Томас поделился мнением о ситуации Бена Симмонса в «Филадельфии Сиксерс».



«Я бы точно выменял Бена Симмонса. Для меня он не потерянный игрок. Он был лучшим в защите в «Филадельфии», он участвовал в Матче звёзд, он был первым по передачам. Проблема Симмонса не в том, что он не может бросать. Проблема в том, что, являясь разыгрывающим, он не попадает с линии штрафных. Если Бен, будучи лидером и первым номером команды, станет лучше бросать штрафные, то будет набирать в среднем по 19 очков, 8 подборов и 8 передач. И все будут им довольны.



Ему просто нужно отправиться в зал, поработать и научиться бросать штрафные. С хорошей реализацией он повысит среднюю результативность на 4-5 очков, он сможет идти в проходы, набирать очки под кольцом, вставать на линию. Подобная ситуация была с ещё одним игроком, который не бросал — речь о Мэджике Джонсоне», — цитирует Томаса Fadeaway World.