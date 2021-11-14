«Клипперс» предоставили новую информацию по Каваю Леонарду
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Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю поделился свежими данными о форварде команды Кавае Леонарде, продолжающем восстановление после травмы.
«Уже приятно просто оттого, что он активен. Кавай в состоянии совершать прыжки. Прогресс, который он демонстрирует, не может не радовать», — приводит слова Лю Orange County Register.
Напомним, 30-летний баскетболист в июле перенёс операцию по восстановлению после разрыва крестообразной связки колена, полученного в плей-офф НБА прошлого сезона.
Отметим, что известный баскетбольный аналитик Скип Бэйлесс говорил прежде, что Леонард не вернётся на площадку в нынешнем сезоне.
Ранее пресс-служба НБА опубликовала топ-75 игроков в истории. В списке есть Кавай.
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