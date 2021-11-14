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Член Зала славы назвал 3 игроков, с которых начал бы построение команды НБА с нуля

Член Зала славы назвал 3 игроков, с которых начал бы построение команды НБА с нуля
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Член Зала славы баскетбола, двукратный чемпион Евролиги и бывший баскетболист «Бостон Селтикс» Дино Раджа назвал игроков, с помощью которых стал бы строить новую команду в Национальной баскетбольной ассоциации.

«Если бы мне пришлось создавать команду с нуля, я бы подписал Луку Дончича, Янниса Адетокунбо и Стефена Карри. Стиль американского баскетбола изменился, и это способствовало адаптации европейских игроков в НБА», — приводит слова Раджи издание Marca.

Ранее Раджа поделился мнением об актуальных тенденциях в современном баскетболе, а также высказался о легендарном игроке «Чикаго Буллз» Майкле Джордане. По мнению Раджи, в современном баскетболе Джордан набирал бы 50 очков — даже в неудачный день.

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