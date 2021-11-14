Кендрик Перкинс назвал самого жёсткого игрока НБА

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс составил рейтинг самых жёстких игроков. В него он включил пятерых баскетболистов.



Возглавил список Перкинса форвард «Майами Хит» Юдонис Хаслем.



На второе место Кендрик поместил форварда клуба «Бруклин Нетс» Джеймса Джонсона, третьим стал разыгрывающий «Миннесоты Тимбервулвз» Патрик Беверли, центровой Монтрезл Харрелл из «Вашингтон Уизардс» стал четвёртым. Замкнул топ-5 ещё один представитель «Майами», форвард Пи Джей Такер.

Фотографию можно посмотреть на странице NBA Central в «Твиттере».

Ранее Перкинс прокомментировал неудачный старт сезона для «Лос-Анджелес Лейкерс», назвав главную проблему калифорнийской команды.