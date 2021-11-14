Владимир Гомельский назвал главную проблему ЦСКА

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о проблемах в игре московского ЦСКА. Гомельский отметил, что его беспокоит распределение мячей в атаке и низкий процент реализации бросков.



«С одной стороны, в ЦСКА игровая дисциплина есть. Команда совершает меньше всех потерь в Евролиге. С другой стороны, при таком количестве индивидуально сильных игроков у ЦСКА довольно низкие проценты реализации бросков. Меня больше волнует распределение мячей в нападении под атаки и слишком большое количество изоляций в позиционном нападении», — написал Гомельский на своём официальном сайте.



Ранее Гомельский объяснил повальную эпидемию травм в ЦСКА. Комментатор отметил, что предусмотреть такой сценарий было невозможно.

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