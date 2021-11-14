Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владимир Гомельский назвал главную проблему ЦСКА

Владимир Гомельский назвал главную проблему ЦСКА
Комментарии

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о проблемах в игре московского ЦСКА. Гомельский отметил, что его беспокоит распределение мячей в атаке и низкий процент реализации бросков.

«С одной стороны, в ЦСКА игровая дисциплина есть. Команда совершает меньше всех потерь в Евролиге. С другой стороны, при таком количестве индивидуально сильных игроков у ЦСКА довольно низкие проценты реализации бросков. Меня больше волнует распределение мячей в нападении под атаки и слишком большое количество изоляций в позиционном нападении», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Ранее Гомельский объяснил повальную эпидемию травм в ЦСКА. Комментатор отметил, что предусмотреть такой сценарий было невозможно.

Новость по теме
Гомельский объяснил повальную эпидемию травм в ЦСКА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021