Кевин Гарнетт рассказал, что прятал заработанные в НБА деньги под матрасом

Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт рассказал, что в начале своей карьеры в НБА не знал правил финансовой грамотности. Баскетболист прятал заработанные деньги под матрасом кровати.
«Я из Чикаго. У меня был определённый взгляд на мир, сначала я ничего не знал о финансовой грамотности. Поэтому, когда получал зарплату, просто обналичивал чек и прятал принесённую наличность под матрасом.
В то время у меня была девушка, и я сказал ей: «Если будешь брать деньги, просто оставляй расписку, чтобы я был в курсе». У меня была система — я сразу видел, сколько денег заработал, только взглянув под матрас. И если поднимаю матрас и увижу, что денег стало меньше, сразу понимаю, что кто-то хозяйничал. Потом я расстался с той девушкой. Заглянул под матрас и увидел кучу расписок. Пора было класть деньги в банк», — рассказал Гарнетт на шоу Джимми Киммела.
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