Леброн Джеймс инвестировал в актив, стоимость которого может вырасти до $ 56 млрд

Звёздный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс инвестировал крупную сумму в технологическую компанию StatusPro, которая специализируется на спортивной статистике и дополненной реальности. Сообщается, что вместе с Леброном в данную компанию вложились его друг — рэпер Дрэйк, а также теннисистка Наоми Осака.



Как сообщает Sports Illustrated, через шесть лет стоимость StatusPro может вырасти до $ 56 млрд. Именно такой прогноз дают финансовые компании.



Джеймс является единственным действующим баскетболистом НБА, заработавшим $ 1 млрд. С тех пор, как он был задрафтован в 2003 году, он заработал порядка $ 330 млн официального оклада и около $ 700 млн в виде дохода от спонсорских соглашений, продажи различных товаров, а также за счёт медиа. Из завершивших карьеру баскетболистов Майкл Джордан заработал $ 2 млрд.