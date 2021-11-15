Чарльз Баркли рассказал, в чём Леброн заметно уступает Майклу Джордану и Коби Брайанту

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Чарльз Баркли рассказал, в чём Леброн Джеймс заметно уступает Майклу Джордану и Коби Брайанту.



«Я могу совершать ошибки, смазать несколько бросков, но ты как фанат должен понимать, что я сделал всё, что мог. Я очень люблю Леброна Джеймса, он потрясающий, но он не такой, как Майкл Джордан или Коби Брайант. У Леброна нет такого инстинкта убийцы, как у этих двоих, здесь он им уступает. Они могут просто убить тебя, если ты будешь недостаточно выкладываться. Такой у них образ мышления. Ни Майкла, ни Брайанта никто и никогда не мог назвать хорошими парнями», — сказал Баркли в эфире YouTube-канала Дэна Патрика.



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