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Янис Тимма близок к подписанию контракта с российским клубом Евролиги

Янис Тимма близок к подписанию контракта с российским клубом Евролиги
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Форвард сборной Латвии и экс-игрок «Химок» Янис Тимма близок к подписанию краткосрочного контракта с казанским УНИКСом, информирует Basketnews.

Янис покинул «Химки» во второй половине сезона-2020/2021. В межсезонье Тимма принимал участие в Летней лиге НБА в составе «Орландо Мэджик». В пяти матчах форвард набирал в среднем 7,0 очка, 3,4 подбора, 1,0 передачи, 0,6 перехвата и 0,6 блок-шота при точности трёхочковых 38,5%.

Летом сообщалось, что в число команд, готовых предложить Янису контракт, входят «Локомотив-Кубань», «Валенсия», «Олимпиакос», а также «Монако». Первые два клуба представляют Еврокубок, «Монако» и «Олимпиакос» выступают в Евролиге.

Ранее Тимма рассказал подробности своего ухода из «Химок».

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