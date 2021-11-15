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Дабл-дабл Дэвиса принёс «Лейкерс» победу над «Сан-Антонио»

Дабл-дабл Дэвиса принёс «Лейкерс» победу над «Сан-Антонио»
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал на своём паркете «Сан-Антонио Спёрс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 114:106.

Наиболее результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, отметившийся дабл-даблом из 34 очков, 15 подборов и 6 передач. Стоит отметить, что в составе «Сан-Антонио» разыгрывающему Деджанте Мюррею удалось оформить трипл-дабл из 22 очков, 10 подборов и 10 передач.

«Лос-Анджелес Лейкерс» (8-6) занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Сан-Антонио Спёрс» (4-9) – 13-е.

В следующем матче баскетболистам «Лейкерс» предстоит завершить домашнюю серию игрой с «Чикаго Буллз», а «Сан-Антонио» встретится с «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде.

НБА - регулярный чемпионат
14 ноября 2021, воскресенье. 23:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
114 : 106
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 34, Хортон-Такер - 17, Монк - 16, Эллингтон - 15, Энтони - 15, Уэстбрук - 14, Ховард - 3, Ариза, Брэдли, Бэйзмор, Джеймс, Джордан, Думбуйа, Нанн, Ривз, Рондо, Хафф
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 24, Мюррей - 22, Васселл - 19, Янг - 17, Уайт - 10, Макдермотт - 8, Уокер - 4, Ойбанкс - 2, Бэйтс-Диоп, Джонс, Кейкок, Коллинс, Ландейл, Примо, Пёлтль, Уискэмп, Форбс
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