Дабл-дабл Дэвиса принёс «Лейкерс» победу над «Сан-Антонио»

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал на своём паркете «Сан-Антонио Спёрс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 114:106.

Наиболее результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, отметившийся дабл-даблом из 34 очков, 15 подборов и 6 передач. Стоит отметить, что в составе «Сан-Антонио» разыгрывающему Деджанте Мюррею удалось оформить трипл-дабл из 22 очков, 10 подборов и 10 передач.

«Лос-Анджелес Лейкерс» (8-6) занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Сан-Антонио Спёрс» (4-9) – 13-е.

В следующем матче баскетболистам «Лейкерс» предстоит завершить домашнюю серию игрой с «Чикаго Буллз», а «Сан-Антонио» встретится с «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде.