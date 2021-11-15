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«Шарлотт» обыграл «Голден Стэйт», «Хьюстон» уступил «Финиксу»

«Шарлотт» обыграл «Голден Стэйт», «Хьюстон» уступил «Финиксу»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Шарлотт Хорнетс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча прошла в Шарлотте на стадионе «Спектрум-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 106:102.

Самым результативным в составе победителей стал Майлс Бриджес, который записал в свой актив 22 очка. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Эндрю Уиггинс (28 очков).

В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» принимал «Финикс Санз». Встреча прошла в Хьюстоне на стадионе «Тойота-центр» и завершилась победой гостей со счётом 115:89.

Самым результативными в составе победителей стал Девин Букер, ему удалось набрать 26 очков. Лучшей результативностью в составе хозяев отметился Кристиан Вуд, набравший 17 очков.

Также «Атланта Хоукс» победила «Милуоки Бакс» со счётом 120:100. «Оклахома-Сити Тандер» уступила «Бруклин Нетс» сл счётом 96:120.

НБА - регулярный чемпионат
15 ноября 2021, понедельник. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
89 : 115
Финикс Санз
Финикс
Хьюстон Рокетс: Вуд - 17, Гордон - 12, Грин - 12, Портер - 12, Шенгюн - 10, Тайс - 8, Кристофер - 6, Мартин - 6, Хаус - 4, Нваба - 2, Брукс, Гаруба, Мэтьюз, Никс, Огастин, Тэйт, Уолл
Финикс Санз: Букер - 26, Макги - 19, Пол - 15, Бриджес - 14, Пэйн - 13, Джонсон - 10, Камински - 6, Шамет - 6, Краудер - 5, Надер - 1, Пэйтон, Смит, Уэйнрайт, Хатчинсон, Шарич, Эйтон
НБА - регулярный чемпионат
15 ноября 2021, понедельник. 02:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
120 : 100
Милуоки Бакс
Милуоки
Атланта Хоукс: Янг - 42, Коллинс - 19, Капела - 12, Хаертер - 11, Галлинари - 10, Л. Уильямс - 9, Богданович - 6, Реддиш - 4, Райт - 3, Дьенг - 2, Купер - 2, Джонсон, Луваву-Кабарро, Мэйс, Оконгву, Хантер, Хилл
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 26, Холидэй - 19, Аллен - 18, Коннотон - 11, Портис - 11, Нвора - 6, Робинсон - 3, Худ - 3, Оджелей - 2, Адетокунбо - 1, Дивинченцо, Калаицакис, Лопес, Мамукелашвили, Миддлтон, Хилл
НБА - регулярный чемпионат
15 ноября 2021, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
96 : 120
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 23, Дорт - 20, Джером - 11, Уильямс - 9, Покушевски - 8, Гидди - 6, Базли - 5, Роби - 4, Манн - 3, Уиггинс - 3, Робинсон-Эрл - 2, Фэйворс - 2, Дек, Крейчи, Маледон, Мускала, Уотсон
Бруклин Нетс: Дюрант - 33, Миллз - 29, Харден - 16, Олдридж - 15, Браун - 6, Гриффин - 6, Картер - 6, Томас - 4, Харрис - 3, Бембри - 2, Джонсон, Дюк, Ирвинг, Клэкстон, Миллсэп, Шарп, Эдвардс
НБА - регулярный чемпионат
15 ноября 2021, понедельник. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
106 : 102
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 22, Болл - 21, Розир - 20, Мартин - 12, Убре - 10, Хэйворд - 10, Макдэниелс - 6, Пламли - 5, Букнайт, Вашингтон, Джонс, Кулбока, Кэри, Льюис, Ричардс, Смит, Тор
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 28, Карри - 24, Пул - 13, Грин - 11, Куминга - 9, Луни - 6, Пэйтон II - 5, Ли - 4, Бьелица - 2, Даутин, Игуодала, Кьоцца, Муди, Портер, Томпсон, Тоскано-Андерсон, Уайзмен
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