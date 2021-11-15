«Шарлотт» обыграл «Голден Стэйт», «Хьюстон» уступил «Финиксу»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Шарлотт Хорнетс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча прошла в Шарлотте на стадионе «Спектрум-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 106:102.



Самым результативным в составе победителей стал Майлс Бриджес, который записал в свой актив 22 очка. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Эндрю Уиггинс (28 очков).



В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» принимал «Финикс Санз». Встреча прошла в Хьюстоне на стадионе «Тойота-центр» и завершилась победой гостей со счётом 115:89.



Самым результативными в составе победителей стал Девин Букер, ему удалось набрать 26 очков. Лучшей результативностью в составе хозяев отметился Кристиан Вуд, набравший 17 очков.



Также «Атланта Хоукс» победила «Милуоки Бакс» со счётом 120:100. «Оклахома-Сити Тандер» уступила «Бруклин Нетс» сл счётом 96:120.