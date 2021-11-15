«Прекратите играть со злодеями». Энес Кантер обратился к президенту США Джо Байдену

Турецкий центровой Энес Кантер, выступающий за клуб НБА «Бостон Селтикс», обратился к президенту США Джо Байдену. Баскетболист выразил недоумение тем, что Байден хочет встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином.
«Президент Джо Байден и диктатор Си Цзиньпин планируют провести переговоры. Господин президент! Прекратите играть со злодеями и выполняйте данные миру обещания! Пусть права человека станут приоритетными! Спросит ли Джо Байден о геноциде уйгуров, о нападении на тибетцев и Гонконг? Или они будут просто хлопать друг друга по спине?» – написал Кантер в «Твиттере».
Напомним, баскетболист на протяжении нескольких месяцев жёстко критикует китайские власти, в том числе за агрессивные действия в Тибете и ущемление уйгуров. В результате высказываний Кантера в Китае удалили все матчи «Бостон Селтикс» из своего интернета.
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