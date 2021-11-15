«Баскония» уволила Душко Ивановича и назначила ему замену

Баскетбольный клуб «Баскония» на своём официальном сайте объявил об отставке Душко Ивановича с поста главного тренера. Команда в нынешнем сезоне проиграла шесть из девяти матчей в Евролиге и добилась только 40% от возможных побед в национальном чемпионате.



Душко уходит из «Басконии» в четвёртый раз. Под его руководством команда выиграла три чемпионата Испании (2002, 2010, 2020) и четыре Кубка Испании (2002, 2004, 2007, 2009).



Ожидается, что новым наставником клуба будет Невен Спахия. Последним местом работы 58-летнего специалиста был китайский «Шанхай Шаркс». Также в активе Спахии есть опыт работы в Национальной баскетбольной ассоциации — сезон-2019/2020 он провёл в качестве ассистента главного тренера «Мемфис Гриззлиз».