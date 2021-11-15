Владимир Гомельский высказался о вероятном переходе Яниса Тиммы в УНИКС

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о возможном переходе форварда сборной Латвии и экс-игрока «Химок» Яниса Тиммы в казанский УНИКС. Напомним, ранее СМИ сообщили, что Тимма может продолжить карьеру именно в казанской команде.



«Подписание Тиммы ставит под вопрос не игровое время Хезонии, а игровое время Узинского. Тимма обладает очень стабильным броском. Ему потребуется время, чтобы вернуться в оптимальную форму. Но, когда это произойдёт, у тренера Перасовича появится возможность сильно разнообразить свой вариант стартовой пятёрки с одним защитником (Лоренцо Брауном), двумя лёгкими форвардами (Хезония + Тимма), одним мощным форвардом (Джон Браун) и одним центром (Джекири). А может быть, в этом случае и не понадобится Джекири, а будет пятёрка с тремя лёгкими форвардами (Хезония + Тимма + Брэнтли). Будет интересно взглянуть», — написал Гомельский на своём официальном сайте.



Янис покинул «Химки» во второй половине сезона-2020/2021. В межсезонье Тимма принимал участие в Летней лиге НБА в составе «Орландо Мэджик». В пяти матчах форвард набирал в среднем 7,0 очка, 3,4 подбора, 1,0 передачи, 0,6 перехвата и 0,6 блок-шота при точности трёхочковых 38,5%.

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