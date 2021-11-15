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«Парма» разгромила «Калев» в Единой лиге ВТБ

«Парма» разгромила «Калев» в Единой лиге ВТБ
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Пермская «Парма» одержала выездную победу над «Калевом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 80:53 в пользу пермского клуба.

Гостям паркета удалось захватить преимущество уже в первой четверти, по итогам которой пермский клуб вышел вперёд на 6 очков — 22:16. Во второй десятиминутке пермякам удалось увеличить преимущество до 21 очка — на большой перерыв команды ушли при счёте 45:24 в пользу «Пармы».

В третьей четверти сильнее вновь оказались гости паркета, увеличившие преимущество до 24 очков. В заключительной десятиминутке пермяки довели дело до уверенной победы. Итоговый счёт встречи — 80:53 в пользу «Пармы».

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
15 ноября 2021, понедельник. 20:00 МСК
Калев
Таллин, Эстония
Окончен
53 : 80
Парма
Пермь, Россия
Калев: Льюис - 16, Витолс - 11, Нургер - 8, Мёрфи - 6, Дорбек - 4, Берри - 3, Силиньш - 3, Китсинг - 1, Мэлсон - 1, Кангур, Курбас, Хермет
Парма: Юшкявичюс - 17, Хилл - 14, Понитка - 11, Параховский - 10, Жукаускас - 7, Жмако - 6, Забелин - 6, Мейерис - 6, Куров - 3, Буланов, Платунов, Шейко

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Адас Юшкявичюс, набравший 17 очков. Дабл-дабл из 10 очков и 11 подборов оформил Артём Параховский. В составе «Калева» 16 очков набрал Джекуан Льюис.

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