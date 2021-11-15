«Парма» разгромила «Калев» в Единой лиге ВТБ

Пермская «Парма» одержала выездную победу над «Калевом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 80:53 в пользу пермского клуба.
Гостям паркета удалось захватить преимущество уже в первой четверти, по итогам которой пермский клуб вышел вперёд на 6 очков — 22:16. Во второй десятиминутке пермякам удалось увеличить преимущество до 21 очка — на большой перерыв команды ушли при счёте 45:24 в пользу «Пармы».
В третьей четверти сильнее вновь оказались гости паркета, увеличившие преимущество до 24 очков. В заключительной десятиминутке пермяки довели дело до уверенной победы. Итоговый счёт встречи — 80:53 в пользу «Пармы».
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Адас Юшкявичюс, набравший 17 очков. Дабл-дабл из 10 очков и 11 подборов оформил Артём Параховский. В составе «Калева» 16 очков набрал Джекуан Льюис.
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