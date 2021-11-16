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Дабл-даблы Дончича и Порзингиса принесли «Далласу» победу над «Денвером»

Дабл-даблы Дончича и Порзингиса принесли «Далласу» победу над «Денвером»
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал на домашнем паркете «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 111:101.

Наиболее результативным игроком встречи стал сербский центровой «Денвера» Никола Йокич – 35 очков, 16 подборов и 6 передач. В составе «Далласа» значительную часть очков принесли Кристапс Порзингис (29 очков, 11 подборов и 3 передачи) и Лука Дончич (23 очка, 8 подборов и 11 передач).

Стоит отметить, что таким образом «Денвер» прервал свою 5-матчевую победную серию.

НБА - регулярный чемпионат
16 ноября 2021, вторник. 04:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
111 : 101
Денвер Наггетс
Денвер
Даллас Маверикс: Порзингис - 29, Дончич - 23, Хардуэй-младший - 19, Брансон - 17, Финни-Смит - 8, Баллок - 5, Пауэлл - 5, Нтиликина - 3, Марьянович - 2, Браун, Браун, Бёрк, Грин, Клебер , Коли-Стайн, Маклафлин, Оморуи
Денвер Наггетс: Йокич - 35, Моррис - 17, Гордон - 14, Риверс - 12, Бол - 7, Грин - 7, Дозьер - 5, Грин - 2, Хиланд - 2, Бартон, Кампаццо, Корнели, Маррей, Ннаджи, Портер, Ховард, Чанчар

В других матчах игрового дня «Мемфис Гриззлиз» разгромил дома «Хьюстон Рокетс» (136:102), «Оклахома-Сити Тандер» уступила «Майами Хит» (90:103), а «Финикс Санз» в выездной игре победил «Миннесоту Тимбервулвз» (97:94).

НБА - регулярный чемпионат
16 ноября 2021, вторник. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
136 : 102
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Мемфис Гриззлиз: Морант - 22, Джексон - 18, Брукс - 16, Андерсон - 15, Бейн - 12, Кларк - 12, Меррилл - 9, Джонс - 8, Калвер - 6, Мелтон - 5, Альдама - 4, Тиллман - 4, Уильямс - 3, Адамс - 2, Кончар, Пон, Тийе
Хьюстон Рокетс: Грин - 15, Тэйт - 14, Вуд - 11, Нваба - 10, Тайс - 10, Мартин - 9, Шенгюн - 9, Мэтьюз - 7, Портер - 7, Гаруба - 5, Кристофер - 2, Хаус - 2, Огастин - 1, Брукс, Гордон, Никс, Уолл
НБА - регулярный чемпионат
16 ноября 2021, вторник. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
90 : 103
Майами Хит
Майами
Оклахома-Сити Тандер: Дорт - 20, Робинсон-Эрл - 16, Покушевски - 11, Гилджес-Александер - 10, Базли - 7, Гидди - 6, Уиггинс - 6, Уильямс - 5, Роби - 4, Джером - 3, Мускала - 2, Дек, Крейчи, Маледон, Манн, Уотсон, Фэйворс
Майами Хит: Хироу - 26, Робинсон - 21, Страс - 13, Лоури - 11, Дедмон - 8, Окпала - 8, Такер - 6, Винсент - 5, Мартин - 5, Адебайо, Батлер, Гарретт, Моррис, Оладипо, Хаслем, Юртсевен
НБА - регулярный чемпионат
16 ноября 2021, вторник. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
96 : 99
Финикс Санз
Финикс
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 35, Расселл - 22, Бисли - 12, Беверли - 10, Эдвардс - 9, Вандербилт - 4, Макдэниелс - 4, Больмаро, Лейман, Маклафлин, Найт, Ноуэлл, Окоги, Принс, Райт, Рид
Финикс Санз: Букер - 29, Эйтон - 22, Пол - 21, Бриджес - 7, Джонсон - 7, Шамет - 6, Камински - 3, Краудер - 2, Макги - 2, Надер, Пэйн, Пэйтон, Смит, Уэйнрайт, Хатчинсон, Шарич
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