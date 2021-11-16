Дабл-даблы Дончича и Порзингиса принесли «Далласу» победу над «Денвером»

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал на домашнем паркете «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 111:101.



Наиболее результативным игроком встречи стал сербский центровой «Денвера» Никола Йокич – 35 очков, 16 подборов и 6 передач. В составе «Далласа» значительную часть очков принесли Кристапс Порзингис (29 очков, 11 подборов и 3 передачи) и Лука Дончич (23 очка, 8 подборов и 11 передач).

Стоит отметить, что таким образом «Денвер» прервал свою 5-матчевую победную серию.

В других матчах игрового дня «Мемфис Гриззлиз» разгромил дома «Хьюстон Рокетс» (136:102), «Оклахома-Сити Тандер» уступила «Майами Хит» (90:103), а «Финикс Санз» в выездной игре победил «Миннесоту Тимбервулвз» (97:94).