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Первый номер драфта-2021 превзошёл Леброна и установил новый рекорд НБА

Первый номер драфта-2021 превзошёл Леброна и установил новый рекорд НБА
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Первый номер драфта-2021, разыгрывающий «Детройт Пистонс» Кейд Каннингем установил новый рекорд НБА в матче с «Сакраменто Кингз» (107:129). Каннингем, которому на момент игры было 20 лет и 51 день, стал самым молодым игроком в истории, которому удалось набрать не менее 25 очков, 8 подборов, 8 передач и забить не менее пяти трёхочковых бросков в одном матче.

Тем самым Каннингем превзошёл подобные достижения таких именитых игроков, как Леброн Джеймс (20 лет, 100 дней), Трея Янга (20 лет, 163 дня) и Луки Дончича (20 лет, 248 дней).

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Детройт Пистонс».

Любопытно, что Каннингем начинал сезон неудачно и даже успел установить антирекорд НБА.

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