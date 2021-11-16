Леброн Джеймс заранее ушёл с матча, в котором «Лейкерс» были разгромлены

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» на домашней площадке разгромно проиграл «Чикаго Буллз» со счётом 103:121. Главная звезда «Лейкерс», травмированный Леброн Джеймс, не стал досматривать матч до конца. Он ушёл в раздевалку за пять с лишним минут до сирены при счёте 88:114.
Напомним, Джеймс продолжает лечение после растяжения мышц брюшной полости — он пропустил уже семь матчей.
Самый значительный вклад в победу «Чикаго» внёс лёгкий форвард Демар Дерозан – 38 очков, 3 подбора и 6 передач. В составе «Лейкерс» лучшую результативность продемонстрировал защитник Тэйлен Хортон-Такер, на счету которого 28 очков, 6 подборов и 2 передачи.
«Лейкерс» (8-7) остались на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, «Чикаго» (10-4) – вторые на Востоке.
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