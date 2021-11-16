Трэйси Макгрэди назвал главную несправедливость рейтинга топ-75 игроков в истории НБА

Член Зала славы баскетбола Трэйси Макгрэди поделился мнением о списке лучших 75 игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Знаменитый игрок остался недоволен тем, что в список был включён звёздный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис.
«Пожалуй, включение Дэвиса — главная несправедливость, особенно если учесть, что в списке нет Дуайта Ховарда. То есть вы хотите меня убедить, что, если Дэвис завершит карьеру прямо сейчас, его послужной список будет выглядеть значительнее, чем у Ховарда? Это невозможно. Кстати, Тони Паркер тоже заслуживает быть названным в списке топ-75, а вот многих включённых игроков там быть не должно.
Должен ли быть в списке я? Да, уверен. Но я не переживаю по этому поводу», — цитирует Макгрэди Sports Illustrated.
- 16 ноября 2021
-
11:54
-
10:43
-
09:51
-
09:04
-
09:00
-
08:54
-
08:49
-
06:38
-
05:58
-
00:48
- 15 ноября 2021
-
23:48
-
23:02
-
21:53
-
21:52
-
20:35
-
19:28
-
18:24
-
15:39
-
14:19
-
13:14
-
11:25
-
10:36
-
09:31
-
08:34
-
06:53
-
02:05
-
00:42
-
00:07
- 14 ноября 2021
-
23:03
-
21:55
-
20:42
-
19:48
-
19:43
-
18:51
-
17:14