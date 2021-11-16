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Трэйси Макгрэди назвал главную несправедливость рейтинга топ-75 игроков в истории НБА

Трэйси Макгрэди назвал главную несправедливость рейтинга топ-75 игроков в истории НБА
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Член Зала славы баскетбола Трэйси Макгрэди поделился мнением о списке лучших 75 игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Знаменитый игрок остался недоволен тем, что в список был включён звёздный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис.

«Пожалуй, включение Дэвиса — главная несправедливость, особенно если учесть, что в списке нет Дуайта Ховарда. То есть вы хотите меня убедить, что, если Дэвис завершит карьеру прямо сейчас, его послужной список будет выглядеть значительнее, чем у Ховарда? Это невозможно. Кстати, Тони Паркер тоже заслуживает быть названным в списке топ-75, а вот многих включённых игроков там быть не должно.

Должен ли быть в списке я? Да, уверен. Но я не переживаю по этому поводу», — цитирует Макгрэди Sports Illustrated.

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