Трэйси Макгрэди назвал главную несправедливость рейтинга топ-75 игроков в истории НБА

Член Зала славы баскетбола Трэйси Макгрэди поделился мнением о списке лучших 75 игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Знаменитый игрок остался недоволен тем, что в список был включён звёздный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис.



«Пожалуй, включение Дэвиса — главная несправедливость, особенно если учесть, что в списке нет Дуайта Ховарда. То есть вы хотите меня убедить, что, если Дэвис завершит карьеру прямо сейчас, его послужной список будет выглядеть значительнее, чем у Ховарда? Это невозможно. Кстати, Тони Паркер тоже заслуживает быть названным в списке топ-75, а вот многих включённых игроков там быть не должно.



Должен ли быть в списке я? Да, уверен. Но я не переживаю по этому поводу», — цитирует Макгрэди Sports Illustrated.

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