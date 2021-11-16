Бывший главный тренер «Хьюстон Рокетс» Кевин Макхэйл назвал игрока, который доминировал больше, чем Майкл Джордан. По мнению Макхэйла, таким игроком был Карим Абдул-Джаббар.
«Все говорят про Джордана как про лучшего игрока в истории, но для меня Карим — незабываемый игрок. Он был эффективен как до 30 лет, так и после. Он начал заниматься растяжкой, боевыми искусствами и сидеть на диете намного раньше, чем это повсеместно вошло в моду. С моей точки зрения, он доминировал даже больше, чем Майкл Джордан. Это феноменальный игрок.
Карим был одним из тех немногих игроков, которым я ничего не говорил на площадке. Один ветеран сказал мне, что лучше не злить Карима, он и без этого слишком хорош. Мы очень уважали Абдул-Джаббара», — цитирует Макхэйла TMZ.
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