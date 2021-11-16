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Грант Хилл высказался о конфликте Скотти Пиппена и Майкла Джордана

Грант Хилл высказался о конфликте Скотти Пиппена и Майкла Джордана
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Бывшая звезда НБА Грант Хилл высказался о конфликте Скотти Пиппена и Майкла Джордана. Напомним, в последнее время Пиппен уничижительно отзывается о бывшем партнёре по «Чикаго Буллз».

«Это очень печально. Мы все смотрели «Последний танец», вспоминали великую команду, вклад Джордана и Пиппена. Они воплощали настоящее величие. Как они доминировали, играя вместе. Мне было сложно, потому что я играл против них. Но я дружу как с поклонниками Майкла, так и с поклонниками Скотти. Противно видеть, как наследие разрушается подобными склоками. С одной стороны, Пиппен имеет полное право рассказывать свою версию правды, делиться проблемами и разочарованиями. Но жаль, что до этого вообще дошло», — сказал Хилл в подкасте The Real.

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