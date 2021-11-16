Трёхочковый баззер Емченко и данк Брэнтли — в топ-5 моментов недели Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ представила топ-5 моментов игровой недели регулярного чемпионата.
Трехочковый баззер Владислава Емченко («Локомотив-Кубань»), блок-шот Евгения Белянкова («Цмоки-Минск»), путбэк Дэвида Брэмбли («Зелена Гура»), данки Джеремайи Хилла («Парма») и Джарелла Брэнтли (УНИКС) — в топ-5 моментов игровой недели:
Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.
Напомним, на прошлой неделе в подборку лучших моментов регулярного чемпионата вошли: рекордный трёхочковый Сергея Карасёва («Зенит»), блок-шоты Лоренцо Брауна (УНИКС) и Дарола Эрнандеса-Зиненко («Цмоки-Минск»), постер Сергея Торопова («Нижний Новгород»),, передачи не глядя Марио Хезоньи (УНИКС) и Эррика Макколлума («Локомотив-Кубань»).
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