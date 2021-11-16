Кевин Дюрант высказал мнение о нынешнем «Голден Стэйт»

Звёздный форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант высказался о предстоящем матче своей команды с «Голден Стэйт Уорриорз».

«Это просто ещё один матч, который не будет ничем отличаться от любого другого. Очевидно, что это лучшая команда в лиге, которая играет на высочайшем уровне. Но это лишь встреча регулярного чемпионата. Конечно, мы хотим выйти перед нашими болельщиками и победить. Но при этом мы не станем слишком давить на себя и называть этот матч финальным. Мы не смотрим на него таким образом. Это просто ещё одна возможность для нас стать теми, кем мы являемся, а также понять, чего же мы действительно хотим», — сказал Дюрант на пресс-конференции.



Напомним, Дюрант выступал в «Голден Стэйт» с 2016 по 2019 год. «Нетс» и «Уорриорз» сыграют 17 ноября. Начало встречи — в 03:30 мск.