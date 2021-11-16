Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

НБА представила рейтинг силы клубов. «Лейкерс» нет в топ-10

НБА представила рейтинг силы клубов. «Лейкерс» нет в топ-10
Комментарии

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации опубликовала рейтинг силы клубов. Возглавил его «Голден Стэйт Уорриорз». На втором месте «Чикаго Буллз», тройку лучших замыкает «Бруклин Нетс».

Полностью топ-10 выглядит следующим образом.

Рейтинг силы клубов по версии НБА:

1. «Голден Стэйт Уорриорз»
2. «Чикаго Буллз»
3. «Бруклин Нетс»
4. «Вашингтон Уизардс»
5. «Финикс Санз»
6. «Майами Хит»
7. «Кливленд Кавальерс»
8. «Денвер Наггетс»
9. «Юта Джаз»
10. «Лос-Анджелес Клипперс»

Отметим, что в топ-10 не попал «Лос-Анджелес Лейкерс», испытывающий трудности в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации. Ранее сообщалось, что травмированный лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс не стал досматривать встречу своей команды с «Чикаго Буллз» и ушёл в раздевалку за пять с лишним минут до сирены при счёте 88:114.

Новость по теме
Леброн Джеймс заранее ушёл с матча, в котором «Лейкерс» были разгромлены
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021