НБА представила рейтинг силы клубов. «Лейкерс» нет в топ-10

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации опубликовала рейтинг силы клубов. Возглавил его «Голден Стэйт Уорриорз». На втором месте «Чикаго Буллз», тройку лучших замыкает «Бруклин Нетс».
Полностью топ-10 выглядит следующим образом.
Рейтинг силы клубов по версии НБА:
1. «Голден Стэйт Уорриорз»
2. «Чикаго Буллз»
3. «Бруклин Нетс»
4. «Вашингтон Уизардс»
5. «Финикс Санз»
6. «Майами Хит»
7. «Кливленд Кавальерс»
8. «Денвер Наггетс»
9. «Юта Джаз»
10. «Лос-Анджелес Клипперс»
Отметим, что в топ-10 не попал «Лос-Анджелес Лейкерс», испытывающий трудности в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации. Ранее сообщалось, что травмированный лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс не стал досматривать встречу своей команды с «Чикаго Буллз» и ушёл в раздевалку за пять с лишним минут до сирены при счёте 88:114.
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