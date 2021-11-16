НБА представила рейтинг силы клубов. «Лейкерс» нет в топ-10

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации опубликовала рейтинг силы клубов. Возглавил его «Голден Стэйт Уорриорз». На втором месте «Чикаго Буллз», тройку лучших замыкает «Бруклин Нетс».



Полностью топ-10 выглядит следующим образом.



Рейтинг силы клубов по версии НБА:

1. «Голден Стэйт Уорриорз»

2. «Чикаго Буллз»

3. «Бруклин Нетс»

4. «Вашингтон Уизардс»

5. «Финикс Санз»

6. «Майами Хит»

7. «Кливленд Кавальерс»

8. «Денвер Наггетс»

9. «Юта Джаз»

10. «Лос-Анджелес Клипперс»

Отметим, что в топ-10 не попал «Лос-Анджелес Лейкерс», испытывающий трудности в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации. Ранее сообщалось, что травмированный лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс не стал досматривать встречу своей команды с «Чикаго Буллз» и ушёл в раздевалку за пять с лишним минут до сирены при счёте 88:114.