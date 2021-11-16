Один из лучших новичков НБА на продолжительный период выбыл из-за травмы

Центровой «Кливленд Кавальерс» Эван Мобли выбыл из строя на 2-4 недели из-за растяжения связок правого локтя, сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере».

Мобли получил травму в матче регулярного чемпионата НБА против «Бостон Селтикс» (92:98).



Мобли был выбран под третьим номером драфта на драфте-2021. 20-летний центровой набирал 14,6 очка, 8,0 подбора, 2,5 передачи, 0,9 перехвата и 1,5 блок-шота в 15 матчах нынешнего сезона при точности 49,4% с игры, 30,8% из-за дуги и 77,1% штрафных. Мобли считался главным фаворитом гонки за звание лучшего новичка НБА на раннем этапе сезона, учитывая нестабильную игру первого и второго номера последнего драфта Кейда Каннингема и Джейлена Грина соответственно.