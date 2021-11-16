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Названы лучшие скореры НБА в четвёртой четверти. Карри и Дюранта нет в топ-10

Названы лучшие скореры НБА в четвёртой четверти. Карри и Дюранта нет в топ-10
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Появились данные о лучших снайперах Национальной баскетбольной ассоциации по итогам последних четвертей. Соответствующая информация представлена на странице NBA Central в «Твиттере».

Список возглавил атакующий защитник «Чикаго Буллз» Демар Дерозан (103 очка). На втором месте по этому показателю разыгрывающий «Орландо Мэджик» Коул Энтони (85). Замыкает тройку сильнейших с результативностью 79 очков атакующий защитник «Майами Хит» Тайлер Хирроу.

Топ-10 скореров НБА в четвёртой четверти:

1. Демар Дерозан («Чикаго Буллз», 103 очка)
2. Коул Энтони («Орландо Мэджик», 85)
3. Тайлер Хирроу («Майами Хит», 79)
4. Пол Джордж («Лос-Анджелес Клипперс», 79)
5. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс», 77)
6. Майлз Бриджес («Шарлотт Хорнетс», 77)
7. Зак Лавин («Чикаго Буллз», 76)
8. О'Джи Ануноби («Торонто Рэпторс», 75)
9. Никейл Александер-Уокер («Нью-Орлеан Пеликанс», 72)
10. Тайриз Макси («Филадельфия Сиксерс», 72).

Отметим, что в топ-10 не попали разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри и форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант.

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