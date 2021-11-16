Названы лучшие скореры НБА в четвёртой четверти. Карри и Дюранта нет в топ-10

Появились данные о лучших снайперах Национальной баскетбольной ассоциации по итогам последних четвертей. Соответствующая информация представлена на странице NBA Central в «Твиттере».



Список возглавил атакующий защитник «Чикаго Буллз» Демар Дерозан (103 очка). На втором месте по этому показателю разыгрывающий «Орландо Мэджик» Коул Энтони (85). Замыкает тройку сильнейших с результативностью 79 очков атакующий защитник «Майами Хит» Тайлер Хирроу.



Топ-10 скореров НБА в четвёртой четверти:

1. Демар Дерозан («Чикаго Буллз», 103 очка)

2. Коул Энтони («Орландо Мэджик», 85)

3. Тайлер Хирроу («Майами Хит», 79)

4. Пол Джордж («Лос-Анджелес Клипперс», 79)

5. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс», 77)

6. Майлз Бриджес («Шарлотт Хорнетс», 77)

7. Зак Лавин («Чикаго Буллз», 76)

8. О'Джи Ануноби («Торонто Рэпторс», 75)

9. Никейл Александер-Уокер («Нью-Орлеан Пеликанс», 72)

10. Тайриз Макси («Филадельфия Сиксерс», 72).

Отметим, что в топ-10 не попали разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри и форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант.