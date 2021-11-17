«Голден Стейт» на выезде крупно обыграл «Бруклин», «Филадельфия» разгромила «Юту»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Голден Стейт Уорриорз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 117:99.



Самым результативным в составе победителей стал Стефен Карри, который записал в свой актив 37 очков. Лучшей результативностью в составе хозяев отметился Джеймс Харден (24 очка).



В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» принимала «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Солт-Лейк-Сити на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 120:85.



Самым результативными в составе победителей стал Боян Богданович, ему удалось набрать 27 очков. Лучшей результативностью в составе хозяев отметился Шейк Милтон, набравший 18 очков.



Ещё в одном матче «Лос-Анджелес Клипперс» благодаря 34 очкам и 9 подборам обыграли «Сан-Антонио Спёрс» (106:92).