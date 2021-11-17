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«Голден Стейт» на выезде крупно обыграл «Бруклин», «Филадельфия» разгромила «Юту»

«Голден Стейт» на выезде крупно обыграл «Бруклин», «Филадельфия» разгромила «Юту»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Голден Стейт Уорриорз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 117:99.

Самым результативным в составе победителей стал Стефен Карри, который записал в свой актив 37 очков. Лучшей результативностью в составе хозяев отметился Джеймс Харден (24 очка).

В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» принимала «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Солт-Лейк-Сити на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 120:85.

Самым результативными в составе победителей стал Боян Богданович, ему удалось набрать 27 очков. Лучшей результативностью в составе хозяев отметился Шейк Милтон, набравший 18 очков.

Ещё в одном матче «Лос-Анджелес Клипперс» благодаря 34 очкам и 9 подборам обыграли «Сан-Антонио Спёрс» (106:92).

НБА - регулярный чемпионат
17 ноября 2021, среда. 06:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
120 : 85
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Юта Джаз: Богданович - 27, Кларксон - 20, Гобер - 15, Конли - 13, Митчелл - 13, Уайтсайд - 10, Пэскелл - 7, Батлер - 3, Инглс - 3, О'Нил - 3, Азубуике - 2, Они - 2, Форрест - 2, Гэй, Фиттс, Хьюз
Филадельфия Сиксерс: Милтон - 18, Макси - 16, Харрис - 12, Джо - 8, Ньянг - 7, Драммонд - 6, Коркмаз - 6, Бэсси - 5, Карри - 5, Рид - 2, Грин, Риллер, Симмонс, Спрингер, Тибулл, Хенри, Эмбиид
НБА - регулярный чемпионат
17 ноября 2021, среда. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
99 : 117
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Бруклин Нетс: Харден - 24, Дюрант - 19, Браун - 14, Бембри - 9, Миллз - 8, Эдвардс - 8, Гриффин - 4, Томас - 4, Шарп - 4, Картер - 3, Олдридж - 2, Джонсон, Дюк, Ирвинг, Клэкстон, Миллсэп, Харрис
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 37, Уиггинс - 19, Пул - 17, Грин - 11, Куминга - 7, Портер - 6, Пэйтон II - 6, Игуодала - 5, Ли - 5, Луни - 4, Бьелица, Даутин, Кьоцца, Муди, Томпсон, Тоскано-Андерсон, Уайзмен
Комментарии
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