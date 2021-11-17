Димитрис Итудис высказался о «Барселоне» перед противостоянием с ЦСКА в Евролиге

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис и атакующий защитник Марюс Григонис поделились мнением о предстоящем матче 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Барселоной».

«Нам противостоит очень хорошая команда, с отлично поставленной игрой не только в нынешнем сезоне, но и на протяжении нескольких последних лет, в течение которых сохраняется ядро состава. При этом нам нужно понимать, что всем игрокам еще предстоит пройти некоторую адаптацию, и это не случится за один вечер. Важно, что мы работаем в хорошем ритме», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.



«Приходить в себя после травмы все еще непросто, ведь я отсутствовал больше месяца. Травмы спины всегда неприятны, потому что каждое движение может причинить боль. Мне нужно время, чтобы вернуть форму на сто процентов, но я счастлив, что уже могу тренироваться и играть. «Барселона» — претендент на то, чтобы выиграть все турниры, в которых участвует. Это классная команда с отличным тренером. Будет битва. В матче будет много тактики, но в конце концов победит тот, кто этого будет больше хотеть», — добавил Григонис.