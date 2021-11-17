Стефен Карри обновил два рекорда НБА в матче с «Бруклином»

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри набрал 37 очков (3/5 двухочковых, 9/14 трёхочковых, 4,4 штрафных), 7 подборов и 5 передач за 29 минут на площадке в выездном матче регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс» (117:99).



Карри провел 37-ю игру за карьеру, в которой забросил по меньшей мере 9 трёхочковых. Стефен обновил свой рекорд НБА. Ближайшие преследователи Джеймс Харден и Дэмьен Лиллард провели однозначное количество с 9+ попаданий из-за дуги (по 9). Всего в истории НБА 13 баскетболистов сумели выдать 3 матча с 9+ дальними попаданиями. Карри трижды попал из-за дуги как минимум 9 раз в течение последней недели.



Карри также провёл пятую игру за карьеру с 35+ набранных очков менее чем за 30 минут на паркете, что является новым рекордом в истории НБА.

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