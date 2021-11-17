«Лейкерс» сделали перестановку в составе, отчислив выбранного под лотерейным пиком игрока

«Лос-Анджелес Лейкерс» принял решение отказаться от услуг форварда Секу Думбуйа. Об этом сообщил инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере».
По сведениям источника, калифорнийский клуб подписал контракт с Чонди Брауном.
Напомним, в настоящее время Думбуйа восстанавливается от травмы ноги. На драфте НБА 2019 года Секу был выбран под 15-м номером командой «Детройт Пистонс». С «Лейкерс» подписал соглашение в 2021 году.
Последний матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес» провёл на домашней площадке. Команда принимала «Чикаго Буллз». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 121:103. Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс не стал досматривать встречу своего клуба и ушёл в раздевалку за пять с лишним минут до сирены при счёте 88:114.
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