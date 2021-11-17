Яннис Адетокунбо прояснил отношение к Джеймсу Хардену, с которым ему приписывали конфликт

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высказался о якобы имеющейся у него вражде с защитником клуба «Бруклин Нетс» Джеймсом Харденом.
«Неправда, что у меня есть какие-то претензии к Хардену. Многие так думают, но это не так», — приводит слова Хардена GQ.
Адетокунбо признался, что в его коллекции футболок есть и футболка Хардена, что лишь подтверждает его слова.
Разговоры о ссоре Янниса и Джеймса начались после того, как последний заявил, будто Адетокунбо в своей игре полагается лишь на физические данные и при этом не имеет баскетбольных навыков.
Ранее Адетокунбо вернулся в строй после пропущенного матча с «Бостон Селтикс» из-за травмы колена. «Милуоки» проиграл «Атланте» (100:120), потерпев седьмое поражение в последних 10 матчах регулярного чемпионата НБА (баланс 6–8 в сезоне).
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