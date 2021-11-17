Леброн Джеймс может стать совладельцем клуба НХЛ

Звезда Национальной баскетбольной ассоциации Леброн Джеймс может стать совладельцем хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз». Как сообщает Wall Street Journal, компания Fenway Sports Group, одним из совладельцев которой является Джеймс, ведёт предварительные переговоры по покупке «Питтсбурга». Не исключено, что сделка будет завершена уже в течение этой недели.



Джеймс является единственным действующим баскетболистом НБА, заработавшим $ 1 млрд. С тех пор, как он был задрафтован в 2003 году, он заработал порядка $ 330 млн официального оклада и около $ 700 млн в виде дохода от спонсорских соглашений, продажи различных товаров, а также за счёт медиа. Из завершивших карьеру баскетболистов Майкл Джордан заработал $ 2 млрд.