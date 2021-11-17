Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо назвал четырёх игроков, которые больше всего напоминают ему самого себя.



«С кем бы из игроков я бы себя сравнил? Не могу сказать так сразу. Наверное, у меня есть что-то от Шакила О'Нила. Доминирование, игра «в краске». Немного от Мэджика Джонсона — умение находить одноклубников, отправлять их в нужные зоны. Вспомню и Кевина Гарнетта, у которого была такая психологическая устойчивость, что его не могло сломить ничего. Ну и во мне есть немного от Коби Брайанта, от его трудовой этики. Я стараюсь брать по чуть-чуть от каждого великого игрока. Не могу сравнивать себя с одним конкретным баскетболистом. Это очень хороший вопрос», — рассказал Адетокунбо в интервью GQ.

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