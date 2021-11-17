Кваме Браун назвал качество Майкла Джордана, которое было непосильным для Коби Брайанта
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Первый номер драфта НБА 2001 года Кваме Браун поделился мнением о разнице между Майклом Джорданом и Коби Брайантом. Браун отметил, что на площадке два великих игрока были похожи, но за её пределами были абсолютно разными людьми.
«На поле Майкл и Коби были схожими личностями, но уже в раздевалке для Коби были непосильными те качества, которые демонстрировал Джордан. Не представляю, как он умудрялся обойтись без охраны. Для Брайанта было невозможным поведение Майкла: походы в казино, в местный бар и так далее. Коби просто не мог себе этого позволить, он был трудоголиком. У него было очень мало свободного времени», — цитирует Брауна TMZ.
Ранее суд принял новое решение по иску Ванессы Брайант в связи с гибелью Коби.
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