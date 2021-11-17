«Зенит» одержал четвёртую подряд победу в Евролиге, переиграв «Альбу»

Петербургский «Зенит» на домашней площадке встретился с берлинской «Альбой» в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Матч завершился в пользу подопечных Хавьера Паскуаля — 75:66 (20:14, 22:16, 17:20, 16:16). Для «Зенита» победа стала четвёртой подряд в Евролиге.



Хозяева со стартовых минут завладели инициативой, по итогам первой четверти оторвавшись от соперника на шесть очков. Следующий игровой отрезок тоже прошёл с преимуществом «Зенита». После большого перерыва добавить сумели уже баскетболисты «Альбы», немного сократившие отставание. В заключительной десятиминутке хозяева уверенно довели встречу до победы.



Самым результативным игроком в составе «Зенита» стал Джордан Лойд, записавший в актив 25 очков. У «Альбы» 20 очков набрал Маркус Эрикссон.