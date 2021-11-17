Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Зенит» одержал четвёртую подряд победу в Евролиге, переиграв «Альбу»

«Зенит» одержал четвёртую подряд победу в Евролиге, переиграв «Альбу»
Комментарии

Петербургский «Зенит» на домашней площадке встретился с берлинской «Альбой» в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Матч завершился в пользу подопечных Хавьера Паскуаля — 75:66 (20:14, 22:16, 17:20, 16:16). Для «Зенита» победа стала четвёртой подряд в Евролиге.

Хозяева со стартовых минут завладели инициативой, по итогам первой четверти оторвавшись от соперника на шесть очков. Следующий игровой отрезок тоже прошёл с преимуществом «Зенита». После большого перерыва добавить сумели уже баскетболисты «Альбы», немного сократившие отставание. В заключительной десятиминутке хозяева уверенно довели встречу до победы.

Самым результативным игроком в составе «Зенита» стал Джордан Лойд, записавший в актив 25 очков. У «Альбы» 20 очков набрал Маркус Эрикссон.

Евролига. Регулярный чемпионат. 10-й тур
17 ноября 2021, среда. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
75 : 66
Альба
Берлин, Германия
Зенит: Лойд - 25, Мики - 12, Фрэнкамп - 10, Гудайтис - 9, Понитка - 6, Пойтресс - 4, Бэрон - 3, Захаров - 2, Зубков - 2, Кузминскас - 2, Карасёв, Пушков
Альба: Эрикссон - 20, Тиман - 11, Ло - 10, Ламмерс - 7, Сикма - 7, Зусман - 5, Смит - 4, Кумадже - 2, Блатт, Да Силва, Делов, Маттиссек
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021