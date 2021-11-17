Велимир Перасович: до сих пор не могу поверить, что мы обыграли «Милан» с такой разницей

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович и защитник Айзея Канаан поделились мнением о матче 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Миланом» (97:71).
«Такой игре, как сегодня, очень сложно дать объяснение. Полагаю, это первый матч в сезоне, когда мы забивали всё, даже тяжёлые броски. Кроме того, мы хорошо защищались, что стало ключом к победе. Когда ты действуешь с такой энергией и агрессией в обороне, то получаешь возможность набирать лёгкие очки в переходе. Мы очень рады успеху, но нам необходимо быстро забыть этот выигрыш, ведь уже послезавтра нас ждёт следующий сложный соперник. До сих пор не могу поверить, что мы обыграли «Милан» с такой разницей в счёте, потому что это сильнейшая команда на старте сезона Евролиги, которая показывала лучший баскетбол и лучшую защиту в предыдущих 9 турах. Но, повторюсь, сегодняшняя победа стала возможной благодаря нашей жёсткости в защите»., — приводит слова Перасовича официальный сайт УНИКСа.
«Приятно одержать такую победу на домашней площадке над сильным соперником. Мы пытались черпать энергию от трибун. Всю неделю мы усердно работали, и этот выигрыш по-настоящему потребовал усилий всей команды. Сегодня болельщики были потрясающими! Они заполнили арену, несмотря на мороз на улице, и мы очень хотели вознаградить их победой», — сказал Канаан.
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