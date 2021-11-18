Димитрис Итудис объяснил, почему ЦСКА растерял преимущество в концовке игры с «Барселоной»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился мнением о матче 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Барселоной» (73:81).

«Поздравляю «Барселону» с победой. Очевидно, можно многое сказать об этой игре. Мы начали матч слишком сумбурно. Обе команды много ошибались в первой четверти. Затем у нас был небольшой период потери самообладания. Не могли реализовать лэй-апы, соперники забирали мяч и набирали очки. Рывок «Барселоны» 25:14 во второй четверти помешал нам. В перерыве мы поговорили о том, как должны играть в баскетбол, что нужно делать в защите и в нападении. Мы довели наше преимущество до +10, а затем «Барселона» оказала на нас сильное давление. Мы могли бы справиться с этой ситуацией лучше», — приводит слова Итудиса официальный сайт Евролиги.